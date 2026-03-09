BBB 26: Jonas é detonado por aliada após incitar briga na frente de Ivete Sangalo

A formação do Paredão no "Big Brother Brasil 26" movimentou conversas pela casa durante a madrugada desta segunda-feira (9).
Em um bate-papo com Jordana Morais e Marciele Albuquerque, Gabriela Saporito criticou abertamente a postura do líder Jonas Sulzbach dentro do jogo.
Durante a conversa, Gabriela avaliou que o modelo estaria tomando decisões estratégicas de acordo com conveniências momentâneas.
A análise foi compartilhada por Marciele, que concordou com a leitura da colega. "Eu também acho que o Jonas joga por conveniência", afirmou.
Em seguida, Marciele comentou que percebe esse comportamento, mas que o grupo acaba acompanhando a maioria: "Gente, eu vejo isso, só que a gente tá indo no bolo".
Ao ouvir as opiniões, Jordana tentou ponderar sobre a situação. Gabriela então detalhou o que, para ela, exemplifica esse tipo de estratégia dentro da casa.
"Ele foi tentar puxar a Solange pra fazer um meio de campo", disse a sister.
Em outro momento da conversa, Gabriela voltou a falar sobre Jonas e criticou a atitude do líder durante um desentendimento com Juliano Floss e Milena Moreira, que aconteceu diante da cantora Ivete Sangalo.
"Que m*rda que ele fez ontem no negócio da Ivete Sangalo? Que ridículo, nossa, que ridículo, Cowboy!", disparou.
Jordana concordou que a situação pode ter causado uma impressão negativa fora da casa: "Isso teve ter pegado muito mal lá fora, também acho que não pegou bem lá fora".
Para Gabriela, porém, a questão vai além da repercussão externa. "Não é nem de pegar bem lá fora, que feio", encerrou a participante.
Gabriela opina sobre postura de Jonas durante a Festa: "Que ridículo" #BBB26pic.twitter.com/nUsIRJYgk8— Central Reality (@centralreality) March 9, 2026
Saiba Mais
