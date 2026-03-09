BBB 26: Equipe de Chaiany toma atitude após Babu 'inventar' pedido de banho

Uma conversa exibida no "Big Brother Brasil 26" na noite de domingo (8) provocou reação imediata da equipe de Chaiany Andrade nas redes sociais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O posicionamento foi publicado após um comentário feito por Babu Santana dentro da casa, que mencionou um suposto episódio envolvendo a sister.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante um bate-papo na cozinha, na presença de Leandro Boneco, o ator relembrou uma situação em que Chaiany, segundo ele, teria pedido ajuda para tomar banho após beber.

"Você falou pra eu te banhar, olha isso", comentou Babu. Enquanto lavava a louça, a participante reagiu: "E tu não banhou não?". Em seguida, o brother respondeu de forma enfática: "Claro que não".

A conversa seguiu em tom de provocação entre os dois. "Tá vendo aí que você é ruim?!", retrucou Chaiany.

Babu, então, justificou a decisão dizendo que não aceitaria a situação caso ela estivesse alcoolizada. "Tá doida? Aí: 'veja bem a hora que ele tá abusando dela, ela tá bêbada'. Tá repreendido, eu te dando banho bêbada! Se você tiver sóbria e pedir pra eu te dar banho, eu dou, bêbada não!".

Fora do confinamento, a equipe responsável pelas redes sociais da participante se manifestou e criticou duramente a fala.

Na publicação, o comentário de Babu foi classificado como "nojento". Ao compartilhar o trecho da conversa, o perfil destacou que Chaiany demonstrou incômodo com a lembrança de uma situação que, segundo a equipe, jamais ocorreu.

"A cena deixa evidente o desconforto da Chai com esse tipo de comentário. Situações assim já ultrapassaram qualquer limite de “brincadeira”.", diz um trecho da nota divulgada.

No encerramento do posicionamento, os administradores reforçaram a preocupação com a forma como a sister tem sido tratada dentro do programa e defenderam que atitudes desse tipo não podem ser normalizadas.

"A cada dia que passa, essas atitudes se tornam mais preocupantes e inaceitáveis. Respeito precisa ser o mínimo", concluiu.