BBB 26: Globo pretende contratar três brothers após o fim do reality; saiba quem - (crédito: TV Globo) A TV Globo iniciou, nos bastidores, uma avaliação detalhada do desempenho dos participantes do "Big Brother Brasil 26". Além do comportamento dentro da casa, a emissora também observa o impacto dos confinados nas redes sociais e o nível de engajamento gerado ao longo da temporada. De acordo com informações divulgadas pelo Na Telinha, três nomes têm chamado atenção da direção e podem deixar o reality com oportunidades garantidas fora do programa. Estariam entre os favoritos da emissora Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena Moreira. A estratégia da Globo seria oferecer aos participantes um contrato de exclusividade ampliado após o fim do confinamento. Caso a negociação avance, eles passariam a integrar o casting de talentos ligado à emissora. Nesse cenário, os ex-BBBs seriam representados pela ViU, área responsável pelo gerenciamento de influenciadores e talentos digitais da Globo. O núcleo atua na intermediação de campanhas publicitárias, parcerias comerciais e projetos tanto para plataformas digitais quanto para a televisão. Por Mariana Morais postado em 09/03/2026 11:18 / atualizado em 09/03/2026 13:03