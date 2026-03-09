BBB 26: Globo pretende contratar três brothers após o fim do reality; saiba quem

A TV Globo iniciou, nos bastidores, uma avaliação detalhada do desempenho dos participantes do "Big Brother Brasil 26".

Além do comportamento dentro da casa, a emissora também observa o impacto dos confinados nas redes sociais e o nível de engajamento gerado ao longo da temporada.

De acordo com informações divulgadas pelo Na Telinha, três nomes têm chamado atenção da direção e podem deixar o reality com oportunidades garantidas fora do programa.

Estariam entre os favoritos da emissora Ana Paula Renault, Juliano Floss e Milena Moreira.

A estratégia da Globo seria oferecer aos participantes um contrato de exclusividade ampliado após o fim do confinamento.

Caso a negociação avance, eles passariam a integrar o casting de talentos ligado à emissora.

Nesse cenário, os ex-BBBs seriam representados pela ViU, área responsável pelo gerenciamento de influenciadores e talentos digitais da Globo.

O núcleo atua na intermediação de campanhas publicitárias, parcerias comerciais e projetos tanto para plataformas digitais quanto para a televisão.















































