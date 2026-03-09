Apresentadores 'fogem' de reality de Boninho na Record e gera preocupação - (crédito: Record)

O reality show "Casa do Patrão", novo projeto do diretor Boninho em parceria com a Record, tem estreia marcada para 27 de abril, mas ainda enfrenta um obstáculo importante: a definição de quem ficará à frente da apresentação.

De acordo com informações divulgadas pelo jornalista Gabriel de Oliveira, do jornal O Dia, os nomes inicialmente cogitados pelo criador do formato recusaram o convite para comandar a atração.

Entre os profissionais que chegaram mais perto de fechar acordo estão Evaristo Costa e André Marques, mas ambos desistiram das negociações pouco antes da conclusão.

Com o calendário apertado para iniciar a promoção do programa, a decisão sobre o apresentador pode deixar de ser responsabilidade de Boninho.

A tendência é que a escolha passe diretamente para a Record e para a Disney+, que também participará da exibição do reality por meio de seu serviço de streaming.

A urgência ocorre porque a emissora precisa começar a divulgação oficial do formato, com chamadas na programação e campanhas publicitárias.

Mesmo com a indefinição sobre o comando do reality, profissionais do mercado televisivo acompanham o projeto com expectativa positiva e aguardam os próximos anúncios sobre a produção.