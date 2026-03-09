Ônibus de ex-BBB sofre colisão e acidente acaba em morte

Ônibus de ex-BBB perde o controle e acidente acaba em morte - (crédito: TV Globo)

A cantora e ex-BBB Flay recorreu às redes sociais neste domingo (8) para comentar o acidente que envolveu o ônibus de sua equipe em Pernambuco.

O caso ocorreu durante a madrugada e terminou com a morte de um motociclista após uma colisão na estrada.

Segundo o relato publicado pela artista nos stories do Instagram, o veículo seguia viagem depois de um show quando o acidente aconteceu, nas proximidades do município de Condado.

"Hoje (domingo) vivemos um momento extremamente difícil e doloroso. Na madrugada, por volta das 3h50, o ônibus da minha equipe se envolveu em um acidente na rodovia, nas proximidades de Condado, em Pernambuco, enquanto seguia viagem após um show", iniciou.

A ex-participante do reality global afirmou que o impacto aconteceu depois que uma motocicleta que vinha no sentido contrário entrou na pista do ônibus.

"Uma motocicleta que trafegava em sentido contrário, ao se aproximar, invadiu a contramão e colidiu frontalmente com o veículo da nossa equipe, fato que foi corroborado pelas autoridades policiais que atenderam a ocorrência. Consta também no registro que o condutor da motocicleta estava sem capacete no momento do acidente. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos", acrescentou.

Apesar da gravidade da colisão, os integrantes da equipe da cantora tiveram apenas ferimentos leves, de acordo com o comunicado publicado por ela.

"Nossa equipe sofreu alguns ferimentos leves, mas todos estão bem, embora muito abalados fisicamente e emocionalmente com o ocorrido. Pedimos compreensão e respeito neste momento tão delicado, principalmente à familia que enfrenta esse momento difícil".

Flay também destacou que o motorista do ônibus e testemunhas permaneceram no local durante todo o atendimento da ocorrência e colaboraram com as autoridades responsáveis pela investigação.

"Nosso motorista e testemunhas permaneceram no local durante todo o atendimento da ocorrência, prestando todas as informações necessárias, e seguem colaborando integralmente com as autoridades para que todos os fatos sejam devidamente esclarecidos. Seguimos em oração e solidariedade", finalizou.