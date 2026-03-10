InícioColunistas#Mariana Morais
BBB 26: enquete atualizada aponta rejeição de participante após Sincerão

Babu, Chaiany e Milena disputam a preferência do público no 8º Paredão

Enquete aponta próximo eliminado do 'BBB 26' - (crédito: TV Globo)
A disputa pela permanência no "BBB 26" ganhou um novo capítulo no último domingo (9), quando foi definido o 8º Paredão da temporada.

A berlinda reúne Babu Santana, Chaiany e Milena, que agora aguardam a decisão do público para saber quem seguirá na competição.

A formação aconteceu após uma articulação dentro do jogo envolvendo o líder da semana, Jonas, e o anjo da vez, Milena.

Em comum acordo, os dois optaram por indicar Babu, colocando o ator diretamente na zona de risco.

Desde então, as projeções feitas por enquetes na internet passaram a apontar um cenário delicado para o participante.

Em diversas votações não oficiais, ele aparece como o nome mais cotado para deixar o confinamento, com um índice elevado de rejeição.

Um levantamento realizado pelo portal Votalhada, conhecido por reunir e calcular a média de enquetes publicadas em sites, redes sociais e outras plataformas digitais, reforça essa tendência.

De acordo com o compilado, Babu lidera as intenções de eliminação com cerca de 55% dos votos.

Logo atrás surge Milena, que soma aproximadamente 41%, enquanto Chaiany aparece com apenas 3%, indicando que a disputa deve ser menos intensa para ela.

Quando analisadas apenas as votações realizadas na rede social X (Twitter), a situação do ator se torna ainda mais desfavorável. Nessas consultas, ele concentra 77% das intenções de voto.

No Instagram, o cenário segue semelhante: Babu registra cerca de 70% dos votos nas enquetes realizadas na plataforma.

A eliminação será anunciada nesta terça-feira (10), durante a transmissão do reality show na TV Globo.

 

 

 

 

 

