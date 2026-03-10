Virginia toma atitude após babá pedir demissão e denunciar abuso infantil

A influenciadora Virginia Fonseca utilizou as redes sociais nesta segunda-feira (9/3) para demonstrar apoio à ex-babá de seus filhos, Vilmeci Passarinho.

A manifestação ocorreu após a técnica de enfermagem publicar um vídeo em que relata que sua filha teria sido vítima de abuso.

Na gravação, Vilmeci explicou que decidiu se afastar do trabalho como cuidadora para concentrar suas energias no acompanhamento da criança e no desenrolar do caso.

A decisão foi anunciada em suas redes sociais e gerou uma série de mensagens de solidariedade de seguidores e pessoas próximas.

Entre os comentários, Virginia deixou uma mensagem pública direcionada à profissional. “Força tia Vil!!! Que a justiça seja feita e vai”, escreveu a influenciadora.

Margareth Serrão, mãe de Virginia, lamentou o ocorrido e manifestou apoio: “Eu sinto muito por tudo. Mas com fé em Deus tudo vai ser superado e curado. Deus as abençoe gratidão também por tudo.”

Poliana Rocha, mãe do cantor Zé Felipe, também prestou solidariedade à técnica de enfermagem. “Estamos com vc!!!! Que a justiça seja feita”, declarou.

No vídeo divulgado, Vilmeci explicou que decidiu falar publicamente sobre o assunto não como a profissional conhecida pelo público, mas na condição de mãe.

“Hoje eu não venho aqui como a tia Vil, a Vil que vocês conhecem, mas como mãe. Uma mãe que descobriu que a própria filha enfrentou algo que nenhuma criança deveria viver”, disse.

Durante o relato, ela reforçou que optou por denunciar o caso e destacou a importância de levar a sério as falas de crianças em situações semelhantes.

“Abuso infantil é real. E eu escolhi denunciar. Eu escolhi acreditar na minha filha, porque quando uma criança fala, ela precisa ser ouvida”, declarou.

A técnica de enfermagem também explicou que não pode divulgar nomes ou detalhes adicionais neste momento, já que existe uma ação judicial em andamento.

“Eu não posso citar nomes porque existe um processo em andamento, e eu espero que a justiça cumpra seu papel. A de Deus, eu confio. E essa nunca falha”, afirmou.