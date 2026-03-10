Aos 60 anos, modelo surpreende internautas com aparência jovial

O fotógrafo e modelo Chuando Tan, de Singapura, voltou a movimentar as redes sociais ao celebrar a chegada dos 60 anos com uma aparência que muitos seguidores consideraram surpreendentemente jovem.

A data foi marcada com uma publicação no Instagram em que ele aparece segurando balões em formato do número 60, em referência à nova fase da vida.

No texto que acompanha as imagens, o artista aproveitou o momento para refletir sobre a passagem do tempo e o valor da existência.

"Hoje, no meu aniversário de 60 anos, sou lembrado de que o tempo é a única riqueza verdadeira. Cada nascer do sol chega como uma herança, não como uma garantia. Sou grato por ainda estar neste planeta. Desejo paz na terra".

Com uma comunidade que ultrapassa 2 milhões de seguidores na plataforma, a postagem rapidamente ganhou grande repercussão.

Muitos internautas comentaram sobre a aparência do modelo e demonstraram surpresa ao descobrir sua idade.

Entre as reações, alguns seguidores fizeram comentários bem-humorados. "O que diabos eles colocam na comida da Ásia?", questionou uma usuária.

Outra escreveu: "Ele parece mais jovem que eu... Eu tenho 23". Já uma terceira brincou: "Eu sei que ele é um vampiro mas não posso provar".