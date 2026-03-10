Filho e mãe de Eliza Samudio se unem em ato por Justiça ao caso Henry

Filho e mãe de Eliza Samudio se unem em protesto por Justiça ao caso Henry - (crédito: Reprodução/Instagram)

Leniel Borel, pai do menino Henry Borel, recorreu às redes sociais nesta segunda-feira (9) para expressar gratidão pelas demonstrações de apoio recebidas durante um ato realizado no último domingo (8), na Orla de Copacabana, no Rio de Janeiro.

A mobilização reuniu familiares, amigos e apoiadores em lembrança dos cinco anos da morte da criança.

Entre as pessoas presentes no encontro estavam Sônia Moura e Bruno Samudio, mãe e filho de Eliza Samudio.

A participação da dupla chamou atenção e foi mencionada por Leniel em uma publicação feita em seu perfil no Instagram.

“A caminhada por justiça pelo meu filho Henry Borel também foi marcada por encontros que simbolizam luta e resistência. Tive a honra de receber o carinho de Sônia Moura, mãe de Eliza Samudio, ao lado do Bruninho”, escreveu.

O ato ocorreu a poucos dias do início do julgamento de Monique Medeiros e do então vereador Jairo Souza Santos Júnior, conhecido como Dr. Jairinho.

O júri popular dos dois está marcado para começar no próximo dia 23, enquanto ambos seguem presos aguardando a decisão da Justiça.

Ao comentar a presença de Sônia Moura e de Bruno Samudio na manifestação, Leniel destacou o peso simbólico do gesto e associou o encontro à união entre famílias que enfrentaram tragédias marcadas pela violência.

“A presença deles nesse momento tem um significado muito forte. Duas histórias diferentes, mas unidas pela dor da perda e pela busca incansável por justiça“, finalizou Leniel em seu agradecimento a Sônia e Bruno Samudio.