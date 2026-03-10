Sophie Charlotte faz revelação após mudar texto de última hora em 'Três Graças' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

Intérprete de Gerluce em "Três Graças", novela das nove da TV Globo, Sophie Charlotte comentou os bastidores de uma das sequências mais intensas da trama.

Trata-se do momento em que sua personagem descobre que Joélly, vivida por Alana Cabral, vendeu a própria filha.

Segundo a atriz, a cena foi aguardada por ela desde o início do processo de construção da personagem.

Em entrevista à revista Quem, Sophie explicou que a expectativa era grande para entender como a situação seria desenvolvida no roteiro e se o elenco conseguiria transmitir a profundidade emocional envolvida.

"A expectativa era sobre como isso ia vir escrito, se a gente ia dar conta de dores tão profundas e de um choque tão absurdo, que foi a desumanização da bebê que foi vendida", contou.

Durante o processo de ensaio, uma fala específica acabou se transformando em um dos maiores desafios para a atriz.

O texto original previa que a frase fosse dirigida à personagem Joélly, mas, no momento da interpretação, a dinâmica da cena acabou mudando.

"Teve uma fala que se tornou uma pergunta em meio ao desenvolvimento da cena. Eu não estava conseguindo mensurar e colocar na boca porque ela era muito épica, que era 'não sei se dou uns tapas nela ou se coloco ela no colo'. Era para eu falar para a Joélly, mas na hora do ensaio ela veio para a Lígia e se tornou a pergunta, 'não sei o que fazer com a minha filha'", revelou.

Conhecida por ser bastante autocrítica em relação ao próprio trabalho, Sophie também contou que raramente assiste às cenas depois que vão ao ar.

No entanto, desta vez, decidiu conferir o resultado da sequência gravada ao lado de Alana Cabral e Dira Paes.

"Assisti e fiquei muito feliz! E isso é uma coisa rara. Eu costumo ser muito crítica, mas gostei. Acho que foi uma sequência genuína dessas três personagens. Estou muito feliz com a equipe e a novela, que está começando a se encaminhar para uma reta final superacelerada e cheia de reviravoltas. Tem muita coisa para acontecer."