Ivete Sangalo revela implantação de duas peças de titânio no rosto; entenda - (crédito: Instagram)

Ivete Sangalo voltou a falar com os seguidores nas redes sociais pouco mais de uma semana após passar por uma cirurgia no rosto.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

A artista apareceu nos stories do Instagram na segunda-feira (9) e comentou sobre a recuperação depois de sofrer um acidente doméstico que resultou na lesão.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Durante o vídeo, a cantora contou que o procedimento exigiu a colocação de presilhas de titânio na região afetada e relatou que ainda sente parte do rosto dormente.

“Gente, vamos conversar? Estou com vontade de conversar porque estou bonita! Ainda sentindo um pouco de dormência do lado esquerdo, mas, olha, Markito está ficando o mago da ilusão”, brincou.

Na sequência, Ivete explicou que a maquiagem ajuda a disfarçar os sinais do procedimento.

“Aqui por baixo [da maquiagem] está cheio de sanguinho pisado por conta da cirurgia. Aqui botou uma presilhinha de titânio e aqui outra presilhinha de titânio”, disse.

A cantora, no entanto, não detalhou se essas presilhas permanecerão de forma definitiva ou se fazem parte de um processo temporário na região próxima ao olho.

Recentemente, Ivete também precisou se pronunciar para rebater rumores que circulavam nas redes sociais sobre a origem do ferimento.

Algumas especulações apontavam que a lesão teria sido causada por uma agressão física, algo que ela negou publicamente, classificando as informações como falsas.