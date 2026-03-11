Zé Felipe toma atitude após Leonardo dar 'dedo com cerveja' a Zé Leonardo

O cantor Zé Felipe decidiu se manifestar nas redes sociais após as críticas direcionadas ao pai, Leonardo, envolvendo um episódio com o filho caçula do artista, José Leonardo, de apenas 1 ano.
Alguns internautas passaram a relacionar um mal-estar do bebê a um vídeo que circulou na internet.
As imagens foram gravadas na última segunda-feira (9) e mostram Leonardo em um momento descontraído com o neto.
No registro, o cantor aparece segurando uma garrafa de bebida alcoólica pronta. Em determinado instante, ele apoia a garrafa sobre uma mesa, coloca o dedo dentro do recipiente e, em seguida, leva o dedo em direção à boca da criança, enquanto pessoas ao redor riem da situação.
Depois da repercussão do vídeo, Zé Felipe utilizou os Stories do Instagram, na manhã desta quarta-feira (11), para rebater as críticas e negar qualquer ligação entre a atitude do pai e o problema de saúde do filho.
“Vejo gente falar aqui que meu pai passou o dedo na lata da cerveja, passou na boca dele, primeiro, o Zé passou mal por otite, Zé tem a imunidade baixa, está sempre gripadinho, sempre dá otite e ainda mais agora que está no primeiro ano de escola, que é normal. É normal gripar, é normal pegar virose, até porque tem muita criança junto e ele vai pegando imunidade pela primeira vez”, afirmou nos stories.
O cantor também contou que outra filha, Maria Alice, apresentou sintomas durante a mesma noite e precisou passar por avaliação médica.
Segundo ele, exames foram realizados e não apontaram nada preocupante.
“Maria Alice vomitou, fizemos exame nela, não deu nada, então é uma virose muito fraquinha, já está ótima, enfim, então para de inventar coisa, falando que: “vocês deram cachaça para criança”. Todo mundo aqui é adulto, todo mundo responsabilidade, ninguém nasceu ontem, ninguém é irresponsável, vamos ter mais consciência do que fala”, afirmou.
