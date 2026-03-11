Esposa de Carlos Alberto de Nóbrega abre o jogo sobre o estado de saúde do marido

O apresentador Carlos Alberto de Nóbrega está hospitalizado desde o último domingo (8), após ser diagnosticado com pneumonia.

A informação gerou preocupação entre fãs, e a esposa dele, Renata de Nóbrega, detalhou o estado de saúde do humorista em conversa exclusiva com a coluna de Fábia Oliveira.

Segundo Renata, o episódio que levou à internação começou com um pico de pressão arterial enquanto o apresentador estava em casa.

Diante da situação, ela decidiu levá-lo para atendimento médico em um hospital localizado em Alphaville.

“A saúde dele é boa, ele está bem. Desde domingo (8), ele está internado, pois teve um pico hipertensivo em casa e o levei ao hospital em Alphaville.

Chegando lá, ele realizou um exame cardíaco e gerou uma dúvida na equipe”, revelou.

A médica contou ainda que optou por transferir o marido para outra unidade hospitalar para que ele fosse acompanhado por profissionais que já conhecem seu histórico clínico há anos.

“Eu, como médica também, achei por bem interná-lo e transferi-lo para o Sírio-Libanês porque lá tem os médicos que o acompanham há mais de 20 anos. ele passou por um monte de exames e ali detectou uma pneumonia”, recordou.

Durante a avaliação, os exames indicaram uma alteração no pulmão direito do apresentador. Renata explicou que o diagnóstico surgiu enquanto os médicos investigavam inicialmente a pressão arterial elevada.

“Ele foi [para o hospital] por um motivo, o caso uma pressão de 18 por 11, e, durante os exames, constatou que ele tá com uma pequena pneumonia do lobo direito do pulmão”, observou, antes de completar:

“Essa pneumonia ficou um pouco estranha, ele passou pelo pneumologista, que fez várias perguntas. Ele ainda está fazendo vários exames para saber certinho de onde veio essa pneumonia. O médico estava em dúvida entre viral ou bacteriana, descartou viral”, disse.

Apesar do quadro, Renata afirmou que o humorista está respondendo bem ao tratamento. Ele permanece internado recebendo antibiótico intravenoso e segue sendo monitorado pela equipe médica.

“Ele está num quadro respiratório bom, não tem insuficiência respiratória e falta de ar, nada disso. Então, ele está seguindo com o antibiótico na veia desde que descobriu essa lesãozinha no pulmão e seguindo o tratamento. Não tem previsão de alta e o aniversário dele de 90 anos é quinta-feira (12)” comentou.











































