Babu recalcula a rota em entrevista a Ana Maria e admite erros no "BBB 26"

Babu Santana participou do café da manhã do "Mais Você", comandado por Ana Maria Braga, nesta quarta-feira (11).
Durante a entrevista, o ator que foi eliminado com 68% dos votos do "BBB 26", reviu momentos marcantes de sua trajetória no reality e comentou o impacto de sua passagem pela casa.
A participação ocorreu logo após a repercussão de sua entrevista no Bate-Papo BBB, que gerou críticas nas redes sociais por conta da postura adotada pelo artista ao ser confrontado sobre atitudes no jogo.
No programa matinal, no entanto, ele reconheceu que exagerou em algumas situações, especialmente nos embates com Ana Paula Renault.
Questionado por Ana Maria Braga sobre suas estratégias e comportamento durante o confinamento, Babu refletiu sobre o peso emocional que carregava ao longo da competição e admitiu que suas reações foram influenciadas por frustrações acumuladas.
"Eu não fui leve. Eu fui pesado, por conta dessa confusão emocional. Em algum momento eu sentia muita falta dos meus filhos. Em algum momento, eu estava muito frustrado por não tar conseguindo um Anjo, uma outra vantagem dentro do jogo, até que eu encontrei dentro de mim as revoltas, as minhas cargas emocionais que eu trago", iniciou ele.
Na sequência, o ator afirmou que acabou direcionando esse sentimento para uma colega de confinamento durante as discussões dentro da casa.
"Acho que, naquele momento ali, em algum momento das divergências, eu descarreguei tudo em cima de uma pessoa", desabafou o ator. "Que é a Ana Paula", completou a apresentadora, sem papas na língua.
Babu: "em algum momento das divergências eu descarreguei tudo em cima de uma pessoa" #BBB26 #RedeBBB #MaisVocê pic.twitter.com/PvtNGZ9a3A— TV Globo ???? (@tvglobo) March 11, 2026
