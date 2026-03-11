Ana Maria classifica atitudes de Babu como machistas e ator rebate ao vivo - (crédito: TV Globo)

No dia seguinte à sua saída do "BBB 26", Babu Santana participou do café da manhã no "Mais Você", apresentado por Ana Maria Braga, nesta quarta-feira (11).

Durante a entrevista, o ex-brother foi confrontado sobre sua conduta em discussões com Ana Paula Renault, que geraram críticas do público.

Ao relembrar um dos desentendimentos exibidos no programa, Ana Maria avaliou que Babu demonstrou domínio ao falar sobre igualdade, mas questionou a maneira como reagiu ao protagonismo feminino dentro do reality.

A apresentadora também destacou que parte dos confrontos aconteceu em um período simbólico, próximo ao Dia Internacional da Mulher, quando casos de violência contra mulheres estavam em destaque no noticiário.

"O nome disso é um pouco de machismo, assim. Você se considera um cara que tenha esse comportamento?", perguntou ela.

Diante do questionamento, o ator afirmou reconhecer que suas atitudes podem ter causado incômodo e pediu desculpas às mulheres que se sentiram ofendidas.

"Olha, Ana. O jogo propõe um embate, certo? Ele se propõe a ter tretas. Eu peço desculpa a toda mulher que se sentiu ofendida por estarmos numa semana próxima a homenagem a todas as mulheres", iniciou.

"A mulher vale o ano todo, né, Babu?", disse Ana Maria. "Mas, como você destacou, era uma semana simbólica (...), eu acho que todo dia é dia das mulheres", falou.

Em seguida, Babu tentou contextualizar sua postura dentro da dinâmica de pressão do confinamento. Segundo ele, as discussões aconteceram em um ambiente competitivo e emocionalmente intenso.

"Só que, naquele momento, Ana, eu estava dentro do 'BBB' embatendo com outra competidora do 'BBB', que também é especialista em desestabilizar, não só eu, como outras pessoas na casa".

"Eu, quando eu vejo uma cena dessa, eu fico muito envergonhado. (Quero) pedir desculpa para a minha filha, pedir desculpa a todas mulheres estavam ali, por estarmos em uma semana tão emblemática e termos tido assuntos tão chocantes como o da abertura do programa", pontuou o ator.