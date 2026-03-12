BBB 26: Babu toma atitude sobre Ana Paula após ser eliminado com rejeição - (crédito: TV Globo)

Após ser eliminado com 68% dos votos do "BBB 26", Babu Santana utilizou uma participação no MesaCast, exibido nesta quarta-feira (11), para fazer um pronunciamento público sobre sua conduta dentro do reality.

Durante a conversa, o ex-participante se emocionou ao rever momentos de sua trajetória no confinamento e decidiu se retratar com algumas colegas de elenco.

No programa, Babu direcionou um pedido de desculpas a Solange Vega, Ana Paula Renault e Samira Sagr.

Ele reconheceu que atitudes e declarações feitas durante o jogo acabaram ferindo as três.

Os conflitos envolvendo o ator foram marcantes ao longo da temporada, incluindo discussões mais acaloradas com Ana Paula e um episódio de tensão com Samira, quando ele chegou a pedir que ela deixasse o quarto após um momento de estresse.

Ao rever as imagens, Babu afirmou ter sentido vergonha do próprio comportamento.

Durante o desabafo, o artista ampliou o pedido de desculpas para colegas de confinamento e para o público que acompanhou o programa, admitindo que precisa refletir sobre suas atitudes.

Ele também se definiu como um "machista em desconstrução", afirmando que ainda tem muito a aprender.