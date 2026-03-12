BBB 26: Babu toma atitude sobre Ana Paula após ser eliminado com rejeição

Após ser eliminado com 68% dos votos do "BBB 26", Babu Santana utilizou uma participação no MesaCast, exibido nesta quarta-feira (11), para fazer um pronunciamento público sobre sua conduta dentro do reality.
Durante a conversa, o ex-participante se emocionou ao rever momentos de sua trajetória no confinamento e decidiu se retratar com algumas colegas de elenco.
No programa, Babu direcionou um pedido de desculpas a Solange Vega, Ana Paula Renault e Samira Sagr.
Ele reconheceu que atitudes e declarações feitas durante o jogo acabaram ferindo as três.
Os conflitos envolvendo o ator foram marcantes ao longo da temporada, incluindo discussões mais acaloradas com Ana Paula e um episódio de tensão com Samira, quando ele chegou a pedir que ela deixasse o quarto após um momento de estresse.
Ao rever as imagens, Babu afirmou ter sentido vergonha do próprio comportamento.
Durante o desabafo, o artista ampliou o pedido de desculpas para colegas de confinamento e para o público que acompanhou o programa, admitindo que precisa refletir sobre suas atitudes.
Ele também se definiu como um "machista em desconstrução", afirmando que ainda tem muito a aprender.
Babu Santana pede perdão para Sol, Ana Paula, Samira e todos aqueles que se sentiram feridos. #MesacastBBB #BBB26 pic.twitter.com/fgKxJysX86— Central Reality (@centralreality) March 11, 2026
