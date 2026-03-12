Apresentadora da Globo se pronuncia após entrevista polêmica com Babu

A entrevista concedida por Babu Santana após a eliminação no "BBB 26" provocou debate nas redes sociais e levou a apresentadora Ceci Ribeiro a se pronunciar publicamente.

Na noite de quarta-feira (11), a jornalista compartilhou um vídeo em seu perfil no Instagram para comentar as reações do público depois da exibição do "Bate-Papo BBB".

O momento gerou repercussão principalmente porque parte dos espectadores percebeu que o ator teria direcionado a maior parte de suas respostas ao economista Gil do Vigor, que divide a apresentação do programa.

Com isso, muitos internautas apontaram que Ceci acabou sendo ignorada na conversa, o que rapidamente causou alvoroço nas redes.

Diante da repercussão, a apresentadora decidiu esclarecer a situação por meio dos Stories.

Ela contou que passou a madrugada recebendo diversas mensagens e afirmou que prefere agir com cuidado ao responder o público.

“Eu sei que vocês querem falar sobre o que rolou na madrugada. Estou recebendo um monte de mensagem. Eu não estou conseguindo responder todo mundo porque, primeiro, das directs eu tenho medo. Quero preservar meu emprego. Qualquer coisa que eu responder ali vai parecer que estou torcendo para alguém”, justificou.

Na mesma sequência de vídeos, Ceci também falou sobre a sensação que teve durante a entrevista com Babu Santana. Segundo ela, o momento foi tenso.

“Mas sim, eu me senti desconfortável ontem, foi um programa difícil e ainda tenho muita coisa para falar sobre… depois a gente conversa sobre o que rolou”.