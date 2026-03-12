InícioColunistas#Mariana Morais
Bruno Avelar comemora 41 anos com festa em Alphaville e presença de artistas

Cesar Menotti & Fabiano, Rick & Renner e muitos outros artistas famosos compareceram ao evento

Bruno Avelar comemora 41 anos com festa em Alphaville e presença de artistas - (crédito: Divulgação)
Bruno Avelar comemora 41 anos com festa em Alphaville e presença de artistas - (crédito: Divulgação)

Nesta terça-feira (10), o empresário e especialista em networking Bruno Avelar celebrou seus 41 anos com uma festa em Alphaville, na Grande São Paulo.

O encontro reuniu amigos, empresários e nomes conhecidos da música sertaneja.

Entre os convidados estiveram as duplas Cesar Menotti & Fabiano, Rick & Renner, Myck & Lyan e Gian & Giovani, além da cantora Simone Mendes e o Neymar Pai.

Conhecido por atuar no desenvolvimento de conexões profissionais e empresariais, Bruno Avelar é criador do projeto “O Poder do Network”, iniciativa voltada ao fortalecimento de relacionamentos no mundo dos negócios e que já reuniu empresários e profissionais em diferentes países.

Durante a comemoração, o anfitrião falou sobre a importância das relações construídas ao longo da trajetória.

“Eu acredito muito no poder das conexões verdadeiras. Tudo o que construí na vida passou pelas pessoas que caminharam comigo”, afirmou Bruno.

 

 

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 12/03/2026 09:31
