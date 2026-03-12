Mãe de Virginia rasga o verbo após suposta vaga de babá viralizar na web

Após rumores sobre uma possível contratação na casa de Virginia Fonseca, Margareth Serrão, mãe da influenciadora, decidiu se manifestar publicamente para esclarecer a situação.

Nesta quarta-feira (11), ela recorreu aos Stories do Instagram para afirmar que a família não está com vagas abertas no momento para cuidar das crianças.

Nos últimos dias, comentários começaram a circular nas redes sociais sugerindo que Virginia estaria à procura de uma nova babá para o filho mais novo, José Leonardo.

As especulações ganharam força depois que a antiga cuidadora comunicou, em suas próprias redes, que precisou deixar o trabalho.

Com a repercussão, passaram a surgir informações sobre os supostos detalhes da vaga.

Entre os requisitos mencionados estariam formação em Enfermagem, experiência na área, passaporte válido e disponibilidade para acompanhar a família em viagens internacionais. Além disso, internautas comentavam que o salário poderia chegar a R$ 18,5 mil.

Segundo Margareth, o grande volume de mensagens recebidas foi o que motivou o pronunciamento.

Ela contou que muitas pessoas interessadas na possível oportunidade entraram em contato tanto pelas mensagens diretas do Instagram quanto pelo WhatsApp.

“Então, eu vim aqui esclarecer para vocês que não, já foi contratado. Eh… nós não estamos precisando, no momento, mais. As que precisavam contratar, já contratou, já está tudo fechado.”

A mãe de Virginia também aproveitou para agradecer o interesse demonstrado por quem procurou a família em busca da vaga e afirmou que, caso novas oportunidades apareçam, isso será comunicado publicamente.

“Eu agradeço muito as mensagens de vocês, a intenção de vocês, mas não estamos mais, já está preenchida a vaga, tá bom? Aí quando tiver uma outra vaga, a gente coloca, mas no momento não, já está tudo certo, tá? Obrigada por tudo.”