InícioColunistas#Mariana Morais
FLAGRA!

Solteira, Lívia Andrade é flagrada de mãos dadas com lutador famoso; saiba quem

Apresentadora terminou relacionamento de cinco anos em janeiro deste ano

Solteira, Lívia Andrade é flagrada de mãos dadas com lutador famoso; saiba quem - (crédito: Instagram)
Solteira, Lívia Andrade é flagrada de mãos dadas com lutador famoso; saiba quem - (crédito: Instagram)

Solteira desde o início do ano, Lívia Andrade parece já estar vivendo um novo capítulo na vida amorosa.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A apresentadora, que encerrou em janeiro o relacionamento de cinco anos com o empresário Marcos Araújo, foi vista recentemente em clima de proximidade com o lutador de MMA Alex Poatan Pereira durante um evento de luta.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Registros divulgados pela página Segue a Cami, no Instagram, mostram os dois lado a lado na plateia.

Em outro momento, eles aparecem deixando o local de mãos dadas, o que rapidamente alimentou comentários e especulações entre os seguidores nas redes sociais.

A possível aproximação animou parte do público, que reagiu com entusiasmo às imagens compartilhadas.

“Da água pro vinho, literalmente”, disse uma seguidora. “Casalzão. Ela mereceee”, comentou outra.

Houve também quem analisasse o histórico do atleta: “Um bom upgrade, mas o Poatan não para com ninguém kkkk. Ele é traumatizado da outra namorada dele que era casada”.

Outros internautas também fizeram comparações com o antigo relacionamento da apresentadora.

“Até que enfim pegou um a altura da beleza dela… Porque aquele outro kkkk, meu pai do céu, um Jurandir“, escreveu uma usuária.

A movimentação ganhou ainda mais atenção porque Poatan esteve no "Domingão" no último fim de semana.

“Sabiaaaa!!! Estava na gravação do programa de domingo passado e foi a primeira coisa que falei ‘tá rolando um clima ali’ . Estão certíssimos, ela é uma gata e ele é um gato!”, comentou uma internauta.

 

 

 

 

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Um post compartilhado por Segue a Cami (@segueacami)

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 12/03/2026 11:07
SIGA
x