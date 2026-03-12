Solteira, Lívia Andrade é flagrada de mãos dadas com lutador famoso; saiba quem

Solteira desde o início do ano, Lívia Andrade parece já estar vivendo um novo capítulo na vida amorosa.
A apresentadora, que encerrou em janeiro o relacionamento de cinco anos com o empresário Marcos Araújo, foi vista recentemente em clima de proximidade com o lutador de MMA Alex Poatan Pereira durante um evento de luta.
Registros divulgados pela página Segue a Cami, no Instagram, mostram os dois lado a lado na plateia.
Em outro momento, eles aparecem deixando o local de mãos dadas, o que rapidamente alimentou comentários e especulações entre os seguidores nas redes sociais.
A possível aproximação animou parte do público, que reagiu com entusiasmo às imagens compartilhadas.
“Da água pro vinho, literalmente”, disse uma seguidora. “Casalzão. Ela mereceee”, comentou outra.
Houve também quem analisasse o histórico do atleta: “Um bom upgrade, mas o Poatan não para com ninguém kkkk. Ele é traumatizado da outra namorada dele que era casada”.
Outros internautas também fizeram comparações com o antigo relacionamento da apresentadora.
“Até que enfim pegou um a altura da beleza dela… Porque aquele outro kkkk, meu pai do céu, um Jurandir“, escreveu uma usuária.
A movimentação ganhou ainda mais atenção porque Poatan esteve no "Domingão" no último fim de semana.
“Sabiaaaa!!! Estava na gravação do programa de domingo passado e foi a primeira coisa que falei ‘tá rolando um clima ali’ . Estão certíssimos, ela é uma gata e ele é um gato!”, comentou uma internauta.
