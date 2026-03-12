Isabelle Nogueira revela o que fez com a aliança de noivado dada pelo ex Matteus Amaral - (crédito: Reprodução/Instagram)

Isabelle Nogueira conversou com seguidores nas redes sociais na noite desta quarta-feira (11/3) e acabou revelando um detalhe curioso sobre seu passado amoroso.

Durante uma sessão de perguntas no Instagram, a cunhã-poranga do Boi Garantido contou o que fez com a aliança de noivado que recebeu do ex-noivo, Matteus Amaral.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os dois oficializaram o noivado em novembro de 2024, após se conhecerem no "BBB", mas a relação chegou ao fim em fevereiro do ano seguinte. Desde então, Isabelle segue solteira.

Ao abrir uma caixinha de perguntas nos Stories, a influenciadora foi questionada por um seguidor sobre o destino de alianças quando um relacionamento termina.

Sem evitar o assunto, ela explicou como lidou com a situação em sua própria experiência.

“Depende da forma que terminar. E que pena terminar, pois ninguém noiva pra não casar”, iniciou.

“No meu caso, noivei duas vezes e tenho as duas alianças guardadas até hoje. Não por sentimento à pessoa, mas por carinho ao que foi vivido. Mas hoje não quero mais noivar não, quero marcar a data e casar para sempre, em nome de Jesus!”, afirmou.

Ainda durante a interação com os fãs, Isabelle também comentou como imagina um eventual casamento no futuro.

Apesar de dizer que nunca teve grande apego ao modelo tradicional, ela afirmou que gostaria de viver o simbolismo da cerimônia.

“Nunca sonhei com o casamento tradicional. Tenho vontade de viver o ‘ritual’ do casamento com a cerimônia, e na igreja nunca foi algo muito idealizado por mim. Mas pode ser que aconteça, dependendo também da satisfação do meu marido (que eu ainda não tenho mas já tô falando)”, disse.