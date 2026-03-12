Aos 86 anos, Fúlvio Stefanini é internado e diagnóstico preocupante vem à tona

Aos 86 anos, Fúlvio Stefanini é hospitalizado e diagnóstico preocupante vem à tona - (crédito: TV Globo)

O ator Fúlvio Stefanini, de 86 anos, precisou ser hospitalizado nesta quarta-feira (11) em um hospital particular no Rio de Janeiro.

Conhecido por trabalhos marcantes em novelas da TV Globo, o artista está atualmente em turnê pelo país com a peça "O Pai", mas teve de interromper temporariamente a agenda de apresentações.

Devido à internação, sessões previstas para este fim de semana no teatro TotalEnergies, na capital fluminense, foram canceladas.

A informação foi confirmada pela equipe do ator por meio de um comunicado oficial divulgado ao público.

“As apresentações do espetáculo 'O Pai', no teatro TotalEnergies, no Rio de Janeiro, tiveram que ser canceladas nesse fim de semana (13, 14 e 15 de março) devido motivo de saúde”, diz um trecho do texto.

Na mesma nota, a equipe detalhou o motivo da hospitalização. Segundo o comunicado, Stefanini foi diagnosticado com uma infecção bacteriana e permanece internado para realizar exames e receber tratamento médico. A expectativa é de que ele receba alta na próxima semana.

“O ator Fúlvio Stefanini contraiu uma infecção bacteriana e está internado para exames e tratamento, tendo alta prevista para a próxima semana, quando deve voltar ao palco”, encerra o comunicado.

A peça "O Pai", que integra a atual turnê do ator, é um dos trabalhos mais celebrados da carreira do ator. O desempenho de Stefanini na peça lhe rendeu o Prêmio Shell de Melhor Ator.