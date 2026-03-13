Virginia faz desabafo após contrair doença da filha: 'Morrendo de medo'

Virginia não convence com samba no pé e é detonada em ensaio da Grande Rio - (crédito: Reprodução/Instagram)

A influenciadora Virginia Fonseca contou aos seguidores nesta quinta-feira (12) que está enfrentando um problema de saúde durante sua estadia em Madri, na Espanha.

A empresária voltou recentemente à capital espanhola para passar mais alguns dias ao lado do namorado, Vini Jr., mas revelou que acabou sendo atingida por uma virose.

Segundo Virginia, ela acredita ter contraído a doença da filha mais velha, Maria Alice. A situação foi compartilhada com os fãs por meio dos Stories do Instagram, onde a influenciadora comentou o assunto.

“Quero que vocês adivinhem quem pegou virose da Maria Alice. Mas só uma chance, hein?”, brincou ela na legenda de uma foto em que aparece levantando o dedo.

Em outra publicação, Virginia explicou que, por conta do mal-estar, passou grande parte do dia praticamente sem se alimentar.

A influenciadora contou que ficou receosa de comer enquanto estava fora de casa, já que cumpria compromissos profissionais na cidade.

“Já em casa comendo abacaxi porque, gente, eu não comi nada hoje. Para não falar que eu não comi nada, eu comi um mini hambúrguer e uns biscoitinhos, porque, como eu estou com virose, eu estou morrendo de medo de comer qualquer coisa e ter que ir no banheiro e estar fora de casa, então eu não comi nada hoje o dia inteiro. Eu estou azul de fome.”