Paolla Oliveira se pronuncia após Diogo Nogueira citar rumores de traição - (crédito: Instagram)

A atriz Paolla Oliveira comentou, pela primeira vez, as declarações recentes do cantor Diogo Nogueira sobre os impactos de rumores envolvendo o fim do relacionamento dos dois.

Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, ela afirmou ter acompanhado a repercussão e refletido sobre o tema.

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Durante a entrevista, Paolla destacou a dificuldade de lidar com informações que circulam sem confirmação e os efeitos que isso pode causar.

“As pessoas falam muito. É difícil lidar com isso às vezes, né? Hoje em dia a gente tem que batalhar para dizer o que é real e não o que é mentira. É complicado. Se ele sentiu vontade de falar, de se abrir, é porque realmente incomodou. O bom é que a realidade, por mais difícil que esteja nos dias de hoje, ela existe. A realidade que precisa ser valorizada”.

O posicionamento da atriz vem após Diogo tornar público, em participação no podcast Na Palma da Mari, que boatos de traição prejudicaram sua trajetória profissional após o término.

Segundo o cantor, a situação resultou na perda de cerca de dez contratos publicitários.

Diante do impacto, ele também revelou ter tomado medidas legais, acionando judicialmente pessoas e páginas responsáveis pela divulgação das informações.