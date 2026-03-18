Influencer de 22 anos termina namoro com pai de Melody e expõe motivo na web

Pai de Melody termina namoro com jovem de 22 anos após barraco em academia - (crédito: Instagram)

O namoro entre o empresário Belinho, pai da cantora Melody, e a influenciadora e locutora Kamila Jansen chegou ao fim.

A separação foi confirmada por Kamila na terça-feira (17), por meio dos stories do Instagram, após a repercussão de um episódio envolvendo Belinho e a ex-companheira em uma academia, que terminou em agressão.

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Ao se pronunciar, Kamila explicou que decidiu esclarecer a situação diante da curiosidade do público.

“Vim me pronunciar rapidinho. Não queria estar expondo isso, mas já tem muita gente perguntando. Eu e a pessoa [Belinho], não quero citar nomes, decidimos nos afastar”, afirmou.

Na sequência, ela detalhou o principal motivo do término, relacionado a mudanças pessoais e profissionais.

“Eu, principalmente, porque teria que me mudar de estado pra gente ter um relacionamento. E, ultimamente, não posso fazer isso. Tenho uma carreira linda aqui em Roraima, que só cresce”, disse.

A influenciadora ainda refletiu sobre a possibilidade de deixar o estado: “E se eu me mudar pra São Paulo, é claro que não penso em morar em Roraima pra sempre, que seja com as minhas próprias pernas. Por um momento, eu pensei. É uma vida maravilhosa, só que não é minha”.

Durante o desabafo, Kamila reforçou o desejo de construir a própria trajetória de forma independente.

“Quero construir tudo por mérito, não quero ficar dependendo de alguém. Querendo ou não, eu ia ficar dependendo da pessoa. Eu sou a estrela da minha própria vida. Só que, querendo ou não, eu ia ficar na sombra de outra pessoa”, declarou.

Apesar do fim do relacionamento, ela fez questão de ressaltar a admiração pelo ex na legenda da publicação.

“[Ele] é uma das melhores pessoas que já conheci na vida.. Somente o que tenho a falar sobre esse assunto”, concluiu.