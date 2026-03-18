Ana Maria comete gafe ao vivo em entrevista com Breno do 'BBB 26'

A participação de Breno Corã, oitavo eliminado do "BBB 26" no tradicional “Café com o Eliminado” rendeu um momento inusitado na manhã desta quarta-feira (18), durante o "Mais Você".

Logo no início da conversa, a apresentadora Ana Maria Braga se atrapalhou ao relembrar o resultado do Paredão.

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"Ana Paula e o Breno e o Leandro se enfrentaram no Paredão e o Bruno foi eliminado, gente, com 58,96% dos votos", disse ela, confundindo o nome do convidado.

A gafe não passou em branco e foi prontamente corrigida por Louro Mané, seu parceiro de cena, que interveio com um simples “Breno”, provocando risadas no estúdio.

"Breno, desculpa", respondeu Ana Maria, aos risos por conta da confusão.

Em entrevista ao "Bate-Papo BBB", comandado por Gil do Vigor e Ceci Ribeiro, Breno decidiu reforçar seu ponto de vista sobre o jogo.

Segundo ele, as estratégias de Ana Paula e Alberto Cowboy dava a sensação de perder a autonomia de seu próprio jogo.

"Eu acho Ana Paula muito carismática e uma mulher incrível, mas também acho que ela é uma manipuladora de jogo, assim como o Alberto [Cowboy]. Jeitos diferentes, mas manipulam. E essa parte me incomodava um pouco, porque eu não gosto de perder autonomia do meu jogo".







