BBB 26: Ana Paula ignora câmeras e faz revelação chocante sobre Boninho - (crédito: TV Globo)

Uma conversa entre Ana Paula, Juliano Floss e Samira acabou trazendo à tona um episódio envolvendo o ex-diretor Boninho, que deixou a TV Globo no fim de 2024.

Durante o bate-papo, a veterana surpreendeu ao mencionar um desentendimento com o profissional, sem entrar em muitos detalhes.

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O assunto surgiu quando Ana Paula relembrou sua passagem pelo Vídeo Show. “Eu já trabalhei no Vídeo Show”, afirmou, gerando incredulidade imediata. “Mentira? Mentira Ana Paula”, reagiu Juliano Floss.

A resposta veio em tom direto: “Sim, até eu brigar com ele”. Em seguida, ela ironizou a própria postura: “Ai gente, eu sou uma florzinha, muito boazinha”. Curiosa, Samira comentou: “Fiquei curiosa”.

A participação de Ana Paula no programa ocorreu após sua saída do "BBB 16", quando chegou a comandar um quadro voltado a entrevistas com ex-participantes do reality.

Minutos depois, já no jardim da casa, o tema voltou à conversa. Samira insistiu em saber mais sobre o episódio: “Você é brigada com… [Boninho]. Dá pra contar?”.

Ana Paula preferiu não se aprofundar, mas deu uma pista sobre o que teria motivado o atrito.

“Não, depois te conto. Mas não briguei não, ele que brigou comigo. Eu só escrevi um trem no Twitter, rebati… Não fica calada, né gente?”, explicou.

O nome de Boninho, aliás, já havia sido mencionado anteriormente por outro participante desta edição do programa.

No fim de janeiro, o ex-participante Alberto Cowboy comentou sobre sua experiência no "BBB 7" e fez críticas ao estilo do então diretor.

“É, essa edição tá muito educada. Na minha, aqui era tipo casa de louco, véi. O cara aumentava o volume no máximo, apertava o play. Não é o que tá acontecendo”, relatou.