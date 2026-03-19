Estevam Pelo Mundo lidera movimento de jovens que trocam a CLT por uma vida viajando

O influenciador Estevam Pelo Mundo, hoje apontado como um dos maiores nomes de viagens e milhas no Brasil, virou símbolo de uma mudança que vem ganhando força entre jovens: abrir mão do emprego formal para buscar experiências pelo mundo.
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Natural de Campinas, ele seguiu o roteiro tradicional de faculdade, estágio e carteira assinada. Mas a lógica deixou de fazer sentido na prática.
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“Eu cresci ouvindo que o certo era fazer faculdade, arrumar um bom emprego e ficar nele o máximo de tempo possível. Mas quando sentei na cadeira do escritório, percebi que não me via ali pelos próximos trinta anos”, conta.
A decisão de sair não veio de forma impulsiva. Em paralelo ao trabalho, Estevam já investia em viagens, idiomas e produção de conteúdo.
O ponto de virada aconteceu em meio a um cenário de incerteza no mercado.
“Eu olhava em volta e pensava: se nem o emprego tradicional é tão estável assim, por que abrir mão do que eu realmente quero em troca de uma segurança que na prática não existe?”
Mesmo assim, ele não romantiza o processo. “Eu sabia que ia ganhar menos no começo e que teria meses apertados. Não foi uma escolha romântica, mas a sensação de construir algo meu pesou mais do que o medo de largar o crachá”, afirma.
Hoje, com uma base consolidada de seguidores, ele transformou o conteúdo sobre viagens, milhas e bastidores de aeroportos em negócio. E reforça o papel dos idiomas nessa trajetória.
“Aprender idiomas foi o que abriu o mundo para mim. Eu não deixei de ser administrador, só troquei a empresa. Hoje, muitas vezes, meu escritório é um aeroporto.”
Apesar de inspirar uma geração, Estevam faz um alerta direto. “Eu nunca digo para alguém largar tudo. Dá para se preparar, guardar dinheiro e construir um plano B que pode virar plano A.”
No fundo, a história expõe um dilema mais amplo. “A gente não quer escolher entre carreira e conhecer o mundo. Quer encontrar um jeito de fazer as duas coisas ao mesmo tempo.”
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