Ex-BBB pede milhões de reais de indenização da Globo; saiba motivo

Ex-BBB processa TV Globo e pede milhões de reais de indenização; saiba motivo - (crédito: TV Globo)

O "BBB 26" passou a ser tema de uma disputa judicial que está dando o que falar.

O ex-participante Pedro Henrique decidiu acionar a TV Globo na Justiça, solicitando uma indenização de R$ 4,2 milhões após sua saída conturbada do programa.

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De acordo com informações divulgadas pela Folha de São Paulo, o ex-brother sustenta que foi tratado de forma injusta durante os acontecimentos que culminaram em seu desligamento da atração.

A controvérsia teve início após um episódio envolvendo acusação de importunação sexual contra a participante Jordana, situação que foi transmitida em tempo real para o público na época.

Embora Pedro Henrique tenha acionado voluntariamente o botão de desistência, a emissora optou por enquadrar sua saída como expulsão por violação de regras.

Na ação, a defesa afirma que a produção do programa tinha conhecimento prévio de problemas psiquiátricos do participante.

O ex-participante também contesta a forma como as imagens do ocorrido foram analisadas e divulgadas ao público, alegando que houve impacto negativo significativo em sua reputação. Ele afirma temer não conseguir reconstruir sua vida após a exposição do caso.

Entre os pontos levantados, Pedro ainda declara ter sido "discriminado" e diz que seu contrato foi encerrado de maneira "injustamente".

A defesa sustenta que não houve descumprimento de cláusulas contratuais por parte do paranaense. A TV Globo manteve sua postura habitual e não comentou sobre o processo.