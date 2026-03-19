Âncora da TV Globo cai no choro ao anunciar morte trágica de colega ao vivo - (crédito: TV Globo)

A edição desta quinta-feira (19) do Bom Dia São Paulo foi marcada por forte comoção nos estúdios da TV Globo.

A apresentadora Sabina Simonato, de 41 anos, não conseguiu segurar a emoção ao comunicar, ao vivo, a morte da produtora de reportagem Fernanda Santos, de 53, vítima de um acidente de carro.

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Abalada, a âncora interrompeu a fala ao tentar concluir a informação: "Ela deixa a mãe, três irmãos... Eu não consigo continuar...", disse, visivelmente emocionada.

O anúncio ocorreu no encerramento do telejornal, quando os apresentadores explicaram ao público o clima atípico da edição.

"Acho que vocês perceberam a nossa carinha hoje ao longo do Bom Dia. Tentamos descontrair, mas não estava um clima legal, né?", comentou Sabina.

Ao lado dela, Marcelo Pereira reforçou: "Não estava como todos os dias". Na sequência, a jornalista completou: "A gente tem uma notícia muito, muito triste. Morreu ontem à noite a produtora de reportagem aqui da TV Globo, a Fernanda Santos".

Marcelo detalhou as circunstâncias do acidente, informando que a colega estava em um carro de aplicativo no momento da colisão.

"Ela estava em um carro de aplicativo que colidiu com outro veículo ao fazer uma conversão proibida no cruzamento das avenidas Deputado Emilio Carlos e General Penha Brasil, na zona norte. A nossa colega chegou a ser socorrida, mas infelizmente não resistiu", explicou.

Durante a homenagem, o repórter de cultura Guilherme Pimentel relembrou a trajetória profissional de Fernanda.

"Fernanda Santos se formou em Jornalismo em 1998 e trabalhava há mais de 20 anos na redação da TV Globo de São Paulo como produtora de reportagem. Ela também era formada em Pedagogia e tinha mestrado e doutorado em Comunicação pela Universidade de São Paulo. O Carnaval era uma de suas especialidades e paixões", relatou.

Sabina também destacou a dedicação da colega à cobertura da festa popular.

"Quantas e quantas transmissões, né, no [sambódromo do] Anhembi por décadas. Ela era tão especialista que chegou a comentar sobre o assunto aqui na TV Globo", afirmou, emocionada.

Ao recordar a convivência profissional, Marcelo Pereira ressaltou a importância de Fernanda em sua trajetória na emissora.

"Fernanda me ensinou muito quando cheguei à TV Globo. Na minha primeira transmissão de Carnaval, me deu apostilas, explicou sobre as escolas. Uma companheira de trabalho que me marcou profundamente e que estará sempre na minha memória e no meu dia a dia".

Nos momentos finais, Sabina voltou a prestar solidariedade, mas novamente se emocionou:

"Os nossos mais sinceros sentimentos à família. Abraço à família, aos amigos nesse momento tão difícil. Ela deixa a mãe, três irmãos... Eu não consigo continuar...". Pimentel completou: "Sentimentos à família".