'BBB 26' anuncia dinâmica inédita para definir o 10º Paredão da temporada

Uma reviravolta promete mexer com o jogo no "BBB 26". A formação do Paredão deste domingo (22) contará com uma mecânica inédita, batizada de Triângulo de Risco, que começa a impactar a casa já a partir da Prova do Líder realizada nesta quinta-feira (19).

A nova dinâmica atinge diretamente os quatro primeiros participantes eliminados da disputa pela liderança.

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Eles passam automaticamente a integrar o chamado Triângulo de Risco e dão início ao processo na sexta-feira (20), durante o programa ao vivo.

Na ocasião, os jogadores participam de um sorteio que define a ordem de participação e, em seguida, escolhem caixas.

Dentro de uma delas estará um bracelete, quem ficar com ele vai direto para o Paredão em um primeiro momento.

A disputa, no entanto, ainda reserva uma oportunidade de reviravolta. No sábado (21), o emparedado terá a chance de tentar se livrar da berlinda.

Para isso, receberá três novas caixas e um cartão com a inscrição "Paredão", que deverá ser escondido em uma delas.

Em seguida, ele escolhe dois outros participantes da casa para entrar na dinâmica, cada um ficando com uma caixa, enquanto a terceira permanece com o próprio emparedado.

A partir daí, os três envolvidos poderão trocar suas caixas uma única vez, começando por quem está inicialmente no Paredão.

Depois das decisões, todos abrem os recipientes simultaneamente. Quem terminar com a caixa que contém o cartão "Paredão" será o emparedado definitivo.

A Prova do Líder desta semana terá uma fase classificatória já na tarde de quinta-feira, quando serão definidos os quatro primeiros integrantes do Triângulo de Risco.

Um detalhe importante é que, ao encontrar o bracelete, o participante poderá escolher qualquer pessoa da casa para participar da etapa seguinte da dinâmica.



































