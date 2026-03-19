Sonia Abrão toma partido e rasga o verbo contra Milena do 'BBB 26'

Durante a edição desta quarta-feira (18) do programa "A Tarde é Sua", a apresentadora Sonia Abrão repercutiu os desdobramentos recentes do "BBB 26" e deixou clara sua posição em relação a uma das participantes do reality.

Ao comentar o jogo, a jornalista demonstrou incômodo com a permanência de Milena na casa e afirmou que prefere vê-la fora da disputa.

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Segundo Sonia, a postura da competidora após a eliminação de Breno levantou questionamentos, especialmente por acreditar que ela torcia pela saída de Ana Paula Renault.

Na análise feita ao vivo, a comunicadora avaliou que Milena estaria tentando reposicionar sua imagem dentro do confinamento e assumir maior destaque no jogo.

“Pra mim, ela não tem mais importância nenhuma nesse jogo. Quero mais é que fure a fila e que a Milena vá embora também. Por quê? Porque ela tentou virar o jogo. Ela queria a saída da Ana Paula, ela quer o protagonismo de qualquer maneira”, declarou.

Sonia também relembrou opiniões anteriores sobre a participante e afirmou que os acontecimentos recentes reforçam sua percepção. Para ela, a atitude de Milena em um confronto direto foi determinante.

“Não confio na Milena e a prova veio. Porque a primeira atitude dela foi entrar na sala e desafiar o Alberto. Ela passa, do nada, desafiando o Alberto, que mandou ela tomar naquele lugar, e fez muito bem”, concluiu.