Juca de Oliveira é internado na UTI e diagnóstico preocupante vem à tona

O ator Juca de Oliveira está hospitalizado desde a última sexta-feira (13) na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês.
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A informação foi confirmada por meio de comunicado oficial divulgado pela equipe do artista nesta quinta-feira (19).
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De acordo com a assessoria, o quadro de saúde é considerado delicado, em razão de uma pneumonia associada a problemas cardíacos.
O veterano, que também atua como autor e diretor, completou 91 anos na segunda-feira (16), já durante o período de internação.
No comunicado, a equipe detalha a situação: "O ator, autor e diretor Juca de Oliveira, membro da Academia Paulista de Letras, está internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) cardíaca do Hospital Sírio-Libanês desde sexta-feira passada".
A nota também menciona as condições clínicas enfrentadas pelo artista: "Com 91 anos de idade, Juca de Oliveira celebrou seu aniversário na segunda-feira e, infelizmente, encontra-se em estado delicado de saúde, ocasionado por uma pneumonia e condição cardiologica”, informa o texto.
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