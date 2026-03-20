Felipeh Campos é hospitalizado às pressas com saúde em estado crítico - (crédito: Reprodução)

O jornalista Felipeh Campos precisou ser hospitalizado de forma emergencial no hospital Beneficência Portuguesa após ser diagnosticado com um quadro grave de dengue.

Conhecido por seu trabalho como apresentador da Band, ele relatou uma queda acentuada no número de plaquetas.

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Segundo os exames, as plaquetas do jornalista atingiram 25 mil, o que já é considerado um estado crítico e distante do mínimo saudável, que ultrapassa 150 mil.

De acordo com o boletim médico mais recente, Felipeh Campos enfrenta uma inflamação intensa associada à redução das plaquetas.

Esse cenário impacta diretamente a capacidade de coagulação do sangue, aumentando o risco de complicações hemorrágicas e exigindo acompanhamento rigoroso por parte da equipe de saúde.

Apesar da gravidade apontada pelos exames, o estado clínico de Felipeh é descrito como estável.

Ele segue internado sob vigilância contínua, enquanto os médicos concentram esforços na recuperação dos níveis sanguíneos e no controle do processo inflamatório provocado pela doença.