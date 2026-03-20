Amanda Kimberlly deixa casa dada por Neymar e motivo sinistro vem à tona - (crédito: Instagram)

Amanda Kimberlly deixou a residência onde vivia com a filha Helena no Alphaville após uma série de episódios que levantaram preocupação com a segurança da família.

O imóvel teve o endereço divulgado em listas atribuídas a “haters” em redes sociais, situação que acendeu o alerta e motivou a saída imediata em meio a ameaças de invasão.

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A decisão também coincidiu com a necessidade de obras estruturais na casa. Parte do telhado e do teto foi comprometida pelas fortes chuvas registradas em dezembro, exigindo reformas que já estavam previstas.

Localizada em Alphaville, a mansão é avaliada em cerca de R$ 5 milhões, e conta com cinco suítes, piscina, horta, brinquedoteca, duas cozinhas, jardim vertical, além de uma adega espaçosa.

Entre os destaques, está a suíte da filha Helena, equipada com banheira.

Kimberlly e a filha, fruto de seu relacionamento com Neymar, passaram a ocupar temporariamente um apartamento do atleta em outra região de São Paulo.

O imóvel já havia sido residência de Carol Dantas e de Davi, o filho mais velho do jogador.



