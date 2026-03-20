Ex-BBB é atropelada no Rio e relata o pior nas redes sociais

Alane Dias viveu um momento de tensão nesta quinta-feira (19), no Rio de Janeiro. Pelas redes sociais, ela contou que foi atropelada por uma moto enquanto retornava para casa após um treino.

Nos vídeos publicados nos stories, a ex-BBB fez questão de acalmar os seguidores ao afirmar que não sofreu lesões graves.

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Segundo a famosa, o acidente aconteceu de forma inesperada, já que ela transitava de bicicleta no momento do susto.

"Vocês não sabem o que aconteceu comigo… Eu simplesmente fui atropelada por uma moto. Vocês acreditam? Nada grave, né? Lógico, por isso que eu estou aqui falando, mas caí no chão e tudo. Estava voltando… estava malhando, voltei pra casa de… Gente, eu estou falando mansa, né? Voltei pra casa de bike e, num piscar de olhos, ó… Mas eu estou bem”, disse.

Apesar do impacto da colisão, Alane relatou ter mantido a calma e lidado rapidamente com a situação.

Ela também mencionou a reação do motociclista envolvido, que demonstrou preocupação e tentou prestar ajuda no local.

“Mas foi muito engraçado porque eu… eu tenho muita tranquilidade nesses momentos de pressão assim, eu consigo resolver. Aí eu só levantei e saí. Aí o rapaz da moto assim, desesperado: ‘Aí moça, tá tudo bem?’. Aí: ‘Não, vou te ajudar!’. ‘Não, tá tudo bem!’. E eu fui andando assim…”, relatou.

Após verificar que estava bem, a atriz seguiu seu trajeto sozinha. De acordo com o próprio relato, não houve necessidade de atendimento médico.























