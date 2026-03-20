Atriz icônica da Globo toma atitude inusitada para não emprestar dinheiro; entenda

A atriz Suely Franco chamou atenção ao comentar, de forma inusitada, os rumores sobre um possível contrato vitalício com a TV Globo.
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O tema veio à tona enquanto ela celebrava a indicação ao prêmio "Melhores do Ano", exibido no programa Domingão com Huck.
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Apesar de demonstrar entusiasmo com o reconhecimento profissional, a veterana de 86 anos reagiu com certo incômodo ao ser questionada sobre a possibilidade de um vínculo permanente com a emissora.
Sem rodeios, ela explicou que a divulgação desse tipo de informação pode trazer consequências indesejadas no âmbito pessoal.
"A gente começa a receber muito pedido de ajuda e de dinheiro emprestado. Isso é muito ruim para os outros ficarem sabendo, isso é só a gente que teria que saber", declarou ela.
Mesmo com a ressalva, Suely destacou o valor simbólico e prático que um contrato desse tipo representaria em sua trajetória.
A atriz lembrou que, ao longo da carreira, nunca teve vínculo fixo com a Globo, atuando apenas em trabalhos por obra.
"Importantíssimo. Tanto pelo que é, por ser coisa boa, pra gente se sentir protegida, como pela atenção da Globo". É como receber boas vindas. Sempre trabalhei por obra, trabalhava em outros lugares quando não tinha trabalho na Globo", explicou ela.
O assunto deu o que falar nas redes sociais. "É, eu sei muito bem como é isso minha amiga", escreveu uma usuária do Instagram, que se identificou com a situação.
"É só dizer não, muito simples", pontuou outro internauta. "Infelizmente os abutres vão ficar em cima da coitada", brincou outro.
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