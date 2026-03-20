Bruna Marquezine descarta possibilidade de voltar às novelas e expõe motivo - (crédito: Instagram)

A atriz Bruna Marquezine sinalizou uma mudança clara em sua trajetória profissional ao afirmar que, neste momento, não pretende retornar às novelas.

Em conversa recente com o UOL, a artista explicou que o formato, embora marcante em sua carreira, já não corresponde mais às suas preferências atuais.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Com uma longa experiência iniciada ainda na infância, Marquezine relembrou o período intenso dedicado às produções televisivas.

"Agora não. A novela foi um formato que eu explorei bastante. Eu fiz 14 novelas, dos 8 anos de idade até os 20 e poucos", iniciou ela.

A atriz fez questão de demonstrar reconhecimento pelo papel das novelas e pela importância da TV Globo em sua formação artística, mas reforçou a decisão de não voltar ao gênero neste momento.

"Eu sou muito grata ao formato e TV Globo, mas hoje eu não tenho vontade de voltar para esse formato. Mas as novelas tem um valor gigantesco, né? Novela atinge o Brasil inteiro", continuou.

Entre os fatores que pesam na escolha, Marquezine destacou as características estruturais das novelas, especialmente o fato de serem obras abertas.

"É um formato longo, por ser obra aberta não dá pra se aprofundar muito no personagem, porque tudo pode mudar", explicou.

Atualmente, o interesse da atriz está voltado para produções com narrativa fechada, que permitem maior desenvolvimento dos papéis.

"Eu tenho muito prazer em personagem em obras fechadas, mais complexos, com mais camadas. Mas novela é uma baita escola, é divertido também", finalizou.