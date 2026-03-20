DJ Marlboro age contra Tati Quebra Barraco após briga por direitos autorais

A polêmica envolvendo Tati Quebra Barraco, Dennis DJ e DJ Marlboro ganhou novos desdobramentos na madrugada desta sexta-feira (20).

Após declarações da funkeira sobre a ausência de recebimento de direitos autorais, Marlboro decidiu se manifestar publicamente e contestou as acusações.

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Em um vídeo publicado no Instagram, o DJ afirmou que decidiu se posicionar para esclarecer a situação.

“Estou aqui pra esclarecer todo esse tumulto, essa confusão e esse bafafá que está acontecendo com meu nome. Lancei o disco da Tati, Boladona, porque sempre a achei muito sincera, verdadeira e transparente”, começou.

Na sequência, ele colocou em dúvida a veracidade das falas da artista.

“Então, a informação que a Tati deu, ou ela mentiu ou está sendo enganada. As informações não batem com a realidade do que acontece. Nenhuma música dela tem meu nome”, afirmou, acrescentando que não houve negativas de autorização por sua parte.

“Ela disse que está cansada e exausta porque eu não autorizo nada. Não é verdade, porque fui buscar os documentos e só teve um pedido, em 2024. E, aí, a administradora perguntou o território, o trecho da música que seria usado e se ia alterar a letra, mas nunca responderam”, contou.

Marlboro também citou uma negociação envolvendo a faixa “Boladona”, relacionada a um projeto audiovisual.

“Teve a procura de Boladona para um filme, mas queriam de graça. Se estão todas sendo pagas, a minha vai ser o mesmo valor de todas. De graça, não posso. Então, não foi negada nenhuma publi, como a Tati falou. Só que eu gosto da Tati, amo a Tati. Mas ela não pode mentir. Ou alguém mentiu pra ela e ela tá vendendo essa mentira como se fosse verdade”, declarou.

Em outro momento, o DJ comentou sobre liberações anteriores e criticou a repercussão do caso.

“É um tiro no pé não pagar as pessoas. Ela disse que não autorizo as músicas, autorizei pra Anitta porque ia dar dinheiro”, observou.

Na legenda da publicação, o artista reforçou que aguardou a checagem de documentos antes de se pronunciar.

“A verdade nunca a falha. Demorei a postar o vídeo porque precisava verificar documentos, já que sou administrado dependo de relatórios. Não iria falar sem ter certeza do que falo“, garantiu.

Por fim, Marlboro afirmou que a situação serviu como aprendizado pessoal.

“Foi bom pra saber quem são os amigos que posso contar sempre em qualquer situação. Separar o joio do trigo e ver quem faz tudo pelo hype e quem é de verdade. Pessoas que surfam na onda, que pra aparecer e são capazes de cometer crime coletivo indo na onda da manada”, encerrou.