De Eliéser à Aline Campos: quando o excesso de harmonização facial passa do limite

A harmonização facial transformou a estética moderna. Procedimentos minimamente invasivos, especialmente os preenchimentos com ácido hialurônico, tornaram possível restaurar volumes, suavizar sinais do envelhecimento e valorizar contornos faciais de forma rápida e segura.
No entanto, o que deveria trazer equilíbrio e naturalidade pode, em alguns casos, produzir o efeito contrário.
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O uso excessivo ou repetitivo de preenchimentos pode levar ao qual os especialistas chamam de desarmonização facial.
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Uma alteração nas proporções naturais do rosto que resulta em um aspecto artificial. Dois exemplos, apontados na web, são Eliéser Ambrósio e Aline Riscado.
"Esse fenômeno tem chamado cada vez mais atenção, principalmente nas redes sociais e na mídia, onde é possível observar mudanças faciais exageradas em algumas pessoas públicas e celebridades", explica a dentista e especialista em harmonização facial Dra Isabel Martinez.
Quando o excesso se torna um problema
Segundo a especialista, o ácido hialurônico é uma substância biocompatível e absorvível pelo organismo."Quando aplicado de forma estratégica e em quantidades adequadas, proporciona resultados extremamente naturais. Porém, a repetição frequente de preenchimentos, a busca constante por mais volume ou a falta de planejamento global da face podem gerar distorções nas proporções faciais.
Isabel elenca os sinais mais comuns da desarmonização estão:
- Lábios excessivamente volumosos
- Maçãs do rosto muito projetadas
- Rosto com aspecto inchado ou pesado
- Perda da delicadeza e das proporções naturais da face
"Nesses casos, o rosto pode perder sua identidade estética, criando um visual artificial que foge da proposta inicial de rejuvenescimento e equilíbrio", acrescenta.
A possibilidade de reversão
Felizmente, uma das grandes vantagens do ácido hialurônico é a possibilidade de correção, aponta a Medica.
"Quando há excesso ou resultados indesejados, é possível utilizar a hialuronidase, uma enzima capaz de degradar o ácido hialurônico aplicado, mas também podem existir efeitos colaterais. Esse procedimento permite reduzir volumes exagerados, melhorar assimetrias e ajudar na harmonia facial. Após essa etapa, o rosto pode ser reavaliado e tratado de maneira mais estratégica".
Um novo olhar sobre a estética facial
Nos últimos anos, a estética tem caminhado para uma abordagem mais sofisticada e natural. O foco deixou de ser apenas o aumento de volume e passou a valorizar a qualidade da pele, a sustentação dos tecidos e o equilíbrio das proporções faciais.
Dra Isabel Martinez lista os tratamentos mais utilizados nessa abordagem: Bioestimuladores de colágeno; Ultrassom microfocado; Laser; Toxina botulínica; Preenchimentos (pontuais e planejados).
A tendência da naturalidade
De acordo com a especialista, a estética contemporânea tem valorizado resultados mais sutis e elegantes.
"O objetivo não é modificar completamente o rosto, mas realçar características individuais e preservar a naturalidade da expressão".
"Nesse novo conceito de harmonização facial, o verdadeiro sucesso do tratamento está justamente em algo quase imperceptível: quando o paciente aparenta estar mais descansado, rejuvenescido e harmônico,sem que seja possível identificar exatamente o que foi feito. Porque, mais do que volume, a beleza está no equilíbrio", conclui. Dra. Isabel Martinez
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