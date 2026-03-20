Bruna Biancardi emite comunicado após filhas serem vítimas de ataque

Bruna Biancardi usou as redes sociais, nesta quinta-feira (19), para expor a frequência de ataques virtuais direcionados a ela e às filhas, Mavie, de 2 anos, e Mel, de 8 meses, ambas do relacionamento com Neymar Jr.

O desabafo veio após a repercussão de rumores envolvendo Amanda Kimberlly, mãe de Helena, outra filha do atleta, que teria deixado sua residência depois que o endereço foi divulgado por internautas.

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Nos stories do Instagram, Biancardi afirmou que as críticas e ofensas são constantes e compartilhou registros de conteúdos publicados por usuários, incluindo montagens com as crianças.

"Diariamente eu e minhas filhas sofremos 'hate' e muitas outras coisas nas redes sociais. Deixei abaixo alguns dos muitos prints que tenho", iniciou.

A influenciadora também destacou que os ataques não se limitam a um único lado da situação, mas criticou a falta de repercussão sobre esse tipo de comportamento.

"Todos os lados recebem ataques. Eu não fico falando disso porque graças a Deus, ocupo os meus dias com outras coisas. Mas, acho curioso o fato de não ver matérias sobre esse tipo de crime em nenhum lugar. Deve ser porque eu nunca quis amizade com jornalista de programa de fofoca", disparou.

Sem citar nomes diretamente, ela pediu para não ser associada a episódios com os quais não tem envolvimento e reforçou sua posição contrária a qualquer tipo de agressão virtual, sobretudo quando envolve menores.

"Não me envolvam em coisas que eu não tenho absolutamente nada a ver, por favor. Inclusive, já falei diversas vezes aqui o quanto sou contra qualquer tipo de ataque, principalmente envolvendo crianças, mas, infelizmente, não posso ter controle do que um seguidor faz/posta. Isso não me representa e precisa acabar", concluiu.

Além de Mavie, Mel e Helena, o jogador também é pai de Davi Lucca, de 14 anos, fruto do relacionamento anterior com Carol Dantas.