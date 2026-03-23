BBB 26: enquete aponta resultado impressionante no 10º Paredão

A disputa no "BBB 26" ganhou novos contornos neste domingo (22), com a formação do décimo Paredão da temporada.

Pela primeira vez, três participantes inéditos enfrentam a berlinda: Gabriela, Jonas e Juliano, que agora dependem da votação do público para seguir no jogo.

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Levantamentos recentes apontam uma tendência clara de rejeição. Segundo dados compilados pelo Votalhada, Jonas lidera com folga as intenções de saída, concentrando cerca de 46% dos votos nas principais enquetes espalhadas por sites e redes sociais.

Na mesma análise, Juliano aparece bem atrás, com aproximadamente 41%, enquanto Gabriela registra 12%, indicando menor risco de eliminação neste momento.

O cenário se intensifica quando observadas as votações no X, onde Jonas amplia ainda mais a rejeição e alcança 55%. Gabriela e Juliano seguem na sequência, com 5% e 38%, respectivamente.

A definição de quem deixa o programa será revelada na próxima terça-feira (24), durante a exibição ao vivo na TV Globo.