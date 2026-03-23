João Guilherme detona criação de filhos de Virginia e Zé Felipe

João Guilherme, que marcou presença no último dia do Lollapalooza, em São Paulo, comentou publicamente sobre a exposição constante de suas sobrinhas nas redes sociais.
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Ele abordou, durante uma entrevista à Quem, os efeitos da exposição precoce na infância, destacando preocupações com o crescimento das filhas de Virginia Fonseca e Zé Felipe.
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Segundo o artista, apesar de ter crescido em um ambiente familiar conhecido do público, o cenário enfrentado pelas meninas é significativamente mais intenso.
Ele pontuou que a visibilidade que elas possuem desde muito cedo ultrapassa, em escala, aquilo que vivenciou ao longo da própria trajetória.
Ao falar sobre o futuro, João deixou claro que pretende adotar uma postura diferente na criação de seus filhos.
"Para os meus filhos, eu não vou querer toda essa exposição. Não sei o que isso acrescenta para as crianças", declarou o ator.
Segundo o ex-namorado de Bruna Marquezine, as sobrinhas inauguram uma nova realidade dentro da família, sendo as primeiras a lidar com uma notoriedade de alcance global desde o nascimento.
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