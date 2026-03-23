Zé Felipe paralisa show para mandar recado chocante à Virginia e Ana Castela - (crédito: Reprodução/Instagram)

Um gesto inesperado de Zé Felipe durante uma apresentação em Ribas do Rio Pardo, na madrugada deste domingo (22), chamou a atenção do público e repercutiu entre os fãs.

No palco, o cantor decidiu dedicar flores a duas mulheres ligadas à sua vida pessoal recente: Virginia Fonseca e Ana Castela.

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Enquanto interagia com a plateia, o artista pegou um buquê de rosas e destacou uma delas ao mencionar a ex-esposa.

“[Essa é] para a mãe da Maria Alice e da Maria Flor, que vai fazer aniversário”, disse, ao relembrar a data de 6 de abril.

A fala provocou reação imediata do público, com aplausos e gritos. Além das duas filhas citadas, o ex-casal também é pai de José Leonardo.

Na sequência, o cantor voltou a separar uma flor e direcionou a homenagem à outra artista. “[E para] minha boiadeira também”, afirmou, utilizando o apelido pelo qual Ana Castela é conhecida.

Fim recente

O envolvimento entre Zé Felipe e Ana Castela foi breve, durando cerca de dois meses e chegando ao fim no final de 2025, pouco depois de celebrarem o Natal juntos. Recentemente, Castela confirmou que ainda é amiga do cantor.