Zé Felipe paralisa show para mandar recado chocante à Virginia e Ana Castela

Um gesto inesperado de Zé Felipe durante uma apresentação em Ribas do Rio Pardo, na madrugada deste domingo (22), chamou a atenção do público e repercutiu entre os fãs.
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No palco, o cantor decidiu dedicar flores a duas mulheres ligadas à sua vida pessoal recente: Virginia Fonseca e Ana Castela.
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Enquanto interagia com a plateia, o artista pegou um buquê de rosas e destacou uma delas ao mencionar a ex-esposa.
“[Essa é] para a mãe da Maria Alice e da Maria Flor, que vai fazer aniversário”, disse, ao relembrar a data de 6 de abril.
A fala provocou reação imediata do público, com aplausos e gritos. Além das duas filhas citadas, o ex-casal também é pai de José Leonardo.
Na sequência, o cantor voltou a separar uma flor e direcionou a homenagem à outra artista. “[E para] minha boiadeira também”, afirmou, utilizando o apelido pelo qual Ana Castela é conhecida.
Fim recente
O envolvimento entre Zé Felipe e Ana Castela foi breve, durando cerca de dois meses e chegando ao fim no final de 2025, pouco depois de celebrarem o Natal juntos. Recentemente, Castela confirmou que ainda é amiga do cantor.
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