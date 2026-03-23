Chappell Roan desmente versão contada por Jorginho, do Flamengo, após polêmica

A cantora Chappell Roan falou publicamente, pela primeira vez, sobre a controvérsia envolvendo seu nome, a companheira e a enteada do jogador Jorginho, atualmente no Flamengo.
O caso ganhou grande repercussão após relatos de um suposto desentendimento com seguranças durante a passagem da artista pelo Lollapalooza Brasil 2026.
Na manhã deste domingo (22), a artista utilizou os stories do Instagram para apresentar sua versão dos fatos. Segundo ela, não houve qualquer interação com Catherine Harding e sua filha, Ada, no hotel onde estava hospedada.
"Eu vou contar minha metade da história do que aconteceu hoje com uma mãe e filha que estavam envolvidas com um segurança que não era meu segurança. Eu nem mesmo vi mãe e filha. Ninguém veio a mim", iniciou ela.
A cantora reforçou que não teve participação na abordagem relatada e negou ter acionado qualquer profissional de segurança.
"Ninguém me incomodou… Eu não pedi ao segurança para ir e falar com essa mãe e filha. Elas não fizeram nada. É injusto que a segurança tenha assumido que alguém não tenha tido boas intenções… Eu não odeio pessoas que são fãs da minha música. Eu não odeio crianças”, declarou.
Ao encerrar o posicionamento, Chappell demonstrou pesar pelo ocorrido e se desculpou pelo desconforto gerado. “Vocês não merecem isso”, afirmou.
Entenda
A polêmica teve início no sábado (21), quando Jorginho publicou um relato nas redes sociais descrevendo o episódio ocorrido em um hotel em São Paulo.
No texto, o jogador classificou como “desproporcional” a conduta atribuída a um membro da equipe de segurança.
“Vivi uma situação muito triste com minha família agora, mais cedo... Durante o café da manhã, a artista passou perto da mesa delas. Minha filha, como qualquer criança, reconheceu e ficou empolgada e quis ter certeza de que era ela. E sabe o que é pior? Ela nem chegou a abordar. Ela apenas passou pela mesa da cantora, olhou para confirmar que era ela, sorriu e voltou para a mesa com a mãe. Ela não falou nada, não pediu nada. O que aconteceu depois foi completamente desproporcional”, escreveu.
Na sequência, ele afirmou que Catherine Harding e a filha foram abordadas por um segurança, situação que teria deixado a criança abalada.
“Eu convivo há muitos anos com o futebol, com exposição, com pessoas conhecidas, e sei muito bem o que é respeito e limite”, acrescentou.
