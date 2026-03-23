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Maju Coutinho revela que usa 'peruca' e gera debate na web

Apresentadora conta com laces modernas para integrar o visual

Maju Coutinho revela que usa 'peruca' e gera debate na web - (crédito: TV Globo)
Maju Coutinho revela que usa 'peruca' e gera debate na web - (crédito: TV Globo)

A jornalista Maju Coutinho, que comanda o Fantástico aos domingos, movimentou as redes sociais ao compartilhar um detalhe de sua rotina de beleza que surpreendeu parte do público.

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Em um vídeo publicado recentemente, a apresentadora revelou o uso de perucas do tipo lace, conhecidas pela aparência natural e pela praticidade no dia a dia.

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No caso de Maju, a escolha foi por um modelo bastante semelhante ao seu próprio cabelo, o que acabou gerando discussões entre internautas.

A repercussão rapidamente tomou conta dos comentários. "É impressão minha ou está quase todo mundo perdendo os cabelos?", questionou uma usuária do Instagram.

Outras pessoas também opinaram sobre a escolha estética da comunicadora.

"Enfim, a hipocrisia. Militam tanto sobre aceitar o cabelo e o corpo, mas eles mesmos não se aceitam como são", criticou outra internauta.

Em resposta, uma terceira usuária questionou a relação entre as duas coisas:

"Mas o que isso tem a ver?

 
 
 
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Um post compartilhado por Falei (@faleihj)

" target="_blank">Mudar visual não tem que estar relacionado à cor de pele. Sem falar que não precisa ter cabelo afro pra militar contra o racismo".

 
 
 
 

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Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 23/03/2026 11:24
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