Rafa Justus vai à festa de Anitta e elogia exigência da cantora; saiba qual

A festa de aniversário feita por Anitta no último sábado (22), em São Paulo, atraiu uma série de nomes conhecidos e gerou repercussão nas redes.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Entre os presentes, Rafa Justus, de 16 anos, comentou com os seguidores alguns aspectos da experiência.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem destacou como ponto alto da noite a restrição ao uso de celulares durante o evento.
“Curti muito a festa. Achei sensacional não poder filmar, porque todo mundo viveu o momento de verdade, sem celular”, relatou.
É válido lembrar que Anitta é conhecida, há muitos anos, por promover festas com o uso restrito de celulares.
Um dos principais motivos é garantir a privacidade de amigos famosos que não gostam de ter a vida exposta como influenciadores.
Já no dia seguinte, Rafa Justus voltou a falar sobre o assunto em seus stories, adotando um tom descontraído ao descrever o dia seguinte à comemoração.
“O pós-festa é tenso. Acordei daquele jeito”, brincou, ao comentar sua aparência ao despertar.
Saiba Mais
- Mariana Morais Maju Coutinho revela que usa 'peruca' e gera debate na web
- Mariana Morais Chappell Roan desmente versão contada por Jorginho, do Flamengo, após polêmica
- Mariana Morais Zé Felipe paralisa show para mandar recado chocante à Virginia e Ana Castela
- Mariana Morais João Guilherme detona criação de filhos de Virginia e Zé Felipe
- Mariana Morais BBB 26: enquete aponta resultado impressionante no 10º Paredão
- Mariana Morais Bruna Biancardi emite comunicado após filhas serem vítimas de ataque