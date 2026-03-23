Rafa Justus vai à festa de Anitta e elogia exigência da cantora; saiba qual - (crédito: Instagram)

A festa de aniversário feita por Anitta no último sábado (22), em São Paulo, atraiu uma série de nomes conhecidos e gerou repercussão nas redes.

Entre os presentes, Rafa Justus, de 16 anos, comentou com os seguidores alguns aspectos da experiência.

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Filha de Ticiane Pinheiro e Roberto Justus, a jovem destacou como ponto alto da noite a restrição ao uso de celulares durante o evento.

“Curti muito a festa. Achei sensacional não poder filmar, porque todo mundo viveu o momento de verdade, sem celular”, relatou.

É válido lembrar que Anitta é conhecida, há muitos anos, por promover festas com o uso restrito de celulares.

Um dos principais motivos é garantir a privacidade de amigos famosos que não gostam de ter a vida exposta como influenciadores.

Já no dia seguinte, Rafa Justus voltou a falar sobre o assunto em seus stories, adotando um tom descontraído ao descrever o dia seguinte à comemoração.

“O pós-festa é tenso. Acordei daquele jeito”, brincou, ao comentar sua aparência ao despertar.