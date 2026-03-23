Dono do OnlyFans morre aos 43 anos e deixa fortuna astronômica

A morte do empresário Leonid Radvinsky, aos 43 anos, trouxe à tona a dimensão da fortuna que ele construiu no mercado digital.
Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.
Proprietário do OnlyFans e controlador da Fenix International, ele acumulava um patrimônio estimado em US$ 4,7 bilhões (cerca de R$ 23 bilhões), de acordo com a Forbes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A morte foi confirmada nesta segunda-feira (23/3), após uma longa luta contra o câncer, conforme comunicado divulgado pela empresa.
Conhecido por evitar aparições públicas, Radvinsky levava uma vida discreta e mantinha sua rotina pessoal longe da exposição.
Segundo o portal Bloomberg, antes de falecer, o empresário estava envolvido em negociações preliminares para vender uma participação na companhia.
Sua trajetória nos negócios ficou marcada pela consolidação de um modelo baseado em assinaturas.
Radvinsky assumiu o comando do OnlyFans em 2018, dois anos após o lançamento da plataforma, e liderou sua expansão global durante a pandemia, em meados de 2020, quando o serviço bombou de vez.
Saiba Mais
- Mariana Morais Rafa Justus vai à festa de Anitta e elogia exigência da cantora; saiba qual
- Mariana Morais Maju Coutinho revela que usa 'peruca' e gera debate na web
- Mariana Morais Chappell Roan desmente versão contada por Jorginho, do Flamengo, após polêmica
- Mariana Morais Zé Felipe paralisa show para mandar recado chocante à Virginia e Ana Castela
- Mariana Morais João Guilherme detona criação de filhos de Virginia e Zé Felipe
- Mariana Morais BBB 26: enquete aponta resultado impressionante no 10º Paredão