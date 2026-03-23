Dono do OnlyFans morre aos 43 anos e deixa fortuna astronômica - (crédito: Divulgação)

A morte do empresário Leonid Radvinsky, aos 43 anos, trouxe à tona a dimensão da fortuna que ele construiu no mercado digital.

Proprietário do OnlyFans e controlador da Fenix International, ele acumulava um patrimônio estimado em US$ 4,7 bilhões (cerca de R$ 23 bilhões), de acordo com a Forbes.

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A morte foi confirmada nesta segunda-feira (23/3), após uma longa luta contra o câncer, conforme comunicado divulgado pela empresa.

Conhecido por evitar aparições públicas, Radvinsky levava uma vida discreta e mantinha sua rotina pessoal longe da exposição.

Segundo o portal Bloomberg, antes de falecer, o empresário estava envolvido em negociações preliminares para vender uma participação na companhia.

Sua trajetória nos negócios ficou marcada pela consolidação de um modelo baseado em assinaturas.

Radvinsky assumiu o comando do OnlyFans em 2018, dois anos após o lançamento da plataforma, e liderou sua expansão global durante a pandemia, em meados de 2020, quando o serviço bombou de vez.