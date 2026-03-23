Joker Beats (Mc Koringa) lança funk produzido em uma minivan em homenagem ao Filho do Piseiro

Joker Beats, alter ego de Mc Koringa, lançou em todas as plataformas de música um Funk intitulado “Aquecimento Filho do Piseiro”. O single é uma homenagem ao Filho do Piseiro, o fenômeno da atualidade, que vem conquistando o Brasil com seus Hits “Raparigas” e “Meu Pai Paga Minha Faculdade”.
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O curioso é que Joker Beats (Mc Koringa) produziu a música dentro de uma mini van, na Flórida. "A acústica desse carro é muito boa e o som é de muita qualidade, por isso resolvi produzir esse aquecimento dentro dela", afirma ele.
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MC Koringa é dono da voz de diversos hits, como "O Tamborzão Tá Rolando", "Pra Me Provocar", "Dança Sensual", “Convocação” , entre outros. Além de compositor, ele também produtor musical e assina várias faixas como Joker Beats.
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