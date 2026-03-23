InícioColunistas#Mariana Morais
EITA!

Joker Beats (Mc Koringa) lança funk produzido em uma minivan em homenagem ao Filho do Piseiro

"Aquecimento Filho do Piseiro" está disponível nas plataformas de áudio

Joker Beats (Mc Koringa) lança funk produzido em uma minivan em homenagem ao Filho do Piseiro - (crédito: Instagram)
Joker Beats (Mc Koringa) lança funk produzido em uma minivan em homenagem ao Filho do Piseiro - (crédito: Instagram)

Joker Beats, alter ego de Mc Koringa, lançou em todas as plataformas de música um Funk intitulado “Aquecimento Filho do Piseiro”. O single é uma homenagem ao Filho do Piseiro, o fenômeno da atualidade, que vem conquistando o Brasil com seus Hits “Raparigas” e “Meu Pai Paga Minha Faculdade”.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

O curioso é que Joker Beats (Mc Koringa) produziu a música dentro de uma mini van, na Flórida. "A acústica desse carro é muito boa e o som é de muita qualidade, por isso resolvi produzir esse aquecimento dentro dela", afirma ele.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

MC Koringa é dono da voz de diversos hits, como "O Tamborzão Tá Rolando", "Pra Me Provocar", "Dança Sensual", “Convocação” , entre outros. Além de compositor, ele também produtor musical e assina várias faixas como Joker Beats.

 

 

 

 

 

 

 

 

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Tags

Por Mariana Morais
postado em 23/03/2026 07:00 / atualizado em 23/03/2026 11:54
SIGA
x