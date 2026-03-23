Joker Beats (Mc Koringa) lança funk produzido em uma minivan em homenagem ao Filho do Piseiro - (crédito: Instagram)

Joker Beats, alter ego de Mc Koringa, lançou em todas as plataformas de música um Funk intitulado “Aquecimento Filho do Piseiro”. O single é uma homenagem ao Filho do Piseiro, o fenômeno da atualidade, que vem conquistando o Brasil com seus Hits “Raparigas” e “Meu Pai Paga Minha Faculdade”.

O curioso é que Joker Beats (Mc Koringa) produziu a música dentro de uma mini van, na Flórida. "A acústica desse carro é muito boa e o som é de muita qualidade, por isso resolvi produzir esse aquecimento dentro dela", afirma ele.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

MC Koringa é dono da voz de diversos hits, como "O Tamborzão Tá Rolando", "Pra Me Provocar", "Dança Sensual", “Convocação” , entre outros. Além de compositor, ele também produtor musical e assina várias faixas como Joker Beats.