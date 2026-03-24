BBB 26: Sincerão faz brother disparar nas enquetes do 10º Paredão

A dinâmica do Sincerão exibida na noite de segunda-feira (23) provocou uma mudança significativa no rumo do 10º Paredão do "BBB 26".
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A disputa, que envolve Gabriela, Jonas e Juliano, ganhou novos contornos nas enquetes informais espalhadas pela internet.
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Levantamento recente do Votalhada, plataforma que compila dados de votações em sites e redes sociais, aponta uma virada no cenário.
O que antes aparecia como um empate técnico entre os participantes agora indica vantagem para um dos emparedados.
Na média geral das enquetes analisadas, Jonas aparece na liderança para deixar o reality, com 47% das intenções de voto. Logo atrás está Juliano, com 43%, enquanto Gabriela surge com 9%.
O recorte por plataformas reforça essa tendência. No X, antigo Twitter, Jonas amplia a rejeição e alcança 55% dos votos, enquanto Juliano registra 38% e Gabriela, 5%.
Já no Instagram, o participante também lidera, somando 49%, contra 35% de Juliano.
O anúncio de quem deixa a casa será anunciada ao vivo nesta terça-feira (24), na programação da TV Globo.
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